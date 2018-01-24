Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mark Wahlberg steroid kullandığıyla ilgili iddiaları yalanladı

Amerikalı aktör/müzisyen Mark Wahlberg'in uzun süredir vücudunun kaslı yapısının steroid kullanmasına bağlı olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz hafta oyuncunun şu anda hapiste olan steroid ilaçların distribütörlüğünü yapan Richard Rodriguez ile yaptığı telefon konuşması ortaya çıkmıştı. Sanatçı stereoid kullanmadığını ve tüm kaslarını doğal yollarla elde ettiğini açıklayarak iddiaları yalanladı.

Mark Wahlberg steroid kullandığıyla ilgili iddiaları yalanladı
Holywood yıldızı Mark Wahlberg fiziğini düzenli çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

"Hepsi doğal bebeğim. Her zaman" şeklinde açıklama yapan Mark Wahlberg sözlerine "Bu zorlu bir çalışmanın sunucu. Eğer bir hedefiniz varsa çok çalışmalısınız. Kendinize örnek olmalısınız." şeklinde devam etti.



46 yaşındaki oyuncunun şu anda hapiste olan ve yasa dışı steroid pazarlayan Richard Rodriguez ile olan telefon konuşması Youtube'da yayınlanmıştı. Yapılan telefon konuşmasında aktör Josh Duhamel'in de adı geçiyordu.



MARK WAHLBERG KİMDİR?

1971 yılında Boston’da doğan Mark Wahlberg gençlik yıllarında bir dönemin efsane müzik grubu New Kids On The Block’un bir üyesi olarak karşımıza çıkar.  



Daha sonra gruptan ayrılarak Mary Mark and The Funky Buch adında bir müzik grubu kurarak rap müzik türünde kariyerine devam eder. Müzik kariyerinde yoluna devam devam ederken Mary Mark olarak tanınan Mark Wahlberg Calvin Klein’in iç çamaşırı reklamlarında oynamasıyla şöhreti yakalar.




1993 yılında oyunculuk yaptığı ilk filmi The Substitute ile sinemaya adım atar. Bu filmi 1994 yılında Renaissance Man, 1995’te The Basketball Diaries, 1996’da Fear adlı filmler takip eder. En önemli çıkışını Paul Thomas Anderson’ın Boogie Nights filmiyle yapar ve adı devler arasında anılmaya başlar.  1999 da George Clooney ile Three Kings filminde başrolü paylaşır. 2008 de ünlü bilgisayar oyunu Max Payne‘in film versiyonunda Max Payne’i canlandırarak ismini bir kez daha geniş kitlelere duyurmayı başarır. Daha sonra Departed ve The Fighter filmlerindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmiştir. Ayrıca TV dizisi yapımcı olarak görev yaptı. Mark Wahlberg, 2001 yılından beri birlikte olduğu model Rhea Durham ile evlidir ve 3 çocuk sahibidir. Maymunlar Cehennemi, Köstebek, Tetikçi Ayı Teddy:2 gibi önemli Hollywood filmleri sanatçının rol aldığı yapımlardan bazılarıdır. Mark Wahlberg’in dört tane albümü vardır: 1989 – Music for the People, 1993 – You Gotta Believe, 1994 – Life in the Streets, 1995 – The Remix Album, 1997 – All Around the World


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?
Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı

Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı
Doğa Rutkay: Hamileliği hiç sormayın

Doğa Rutkay: Hamileliği hiç sormayın
Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele
Ebru Polat: Benzinin ne olduğunu biliyorum

Ebru Polat: Benzinin ne olduğunu biliyorum

Nazlı Kurbanzade kimdir? Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?

Nazlı Kurbanzade kimdir? Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?
Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü
Fi'nin hayranları yıkıldı

Fi'nin hayranları yıkıldı
Burak Yılmaz ve eşi İstem Yılmaz dava öncesi buluştu

Burak Yılmaz ve eşi İstem Yılmaz dava öncesi buluştu
Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)