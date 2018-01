Mark Wahlberg steroid kullandığıyla ilgili iddiaları yalanladı

Can Hakman

Holywood yıldızıfiziğini düzenli çalışmasına borçlu olduğunu söyledi."Hepsi doğal bebeğim. Her zaman" şeklinde açıklama yapansözlerine "Bu zorlu bir çalışmanın sunucu. Eğer bir hedefiniz varsa çok çalışmalısınız. Kendinize örnek olmalısınız." şeklinde devam etti.46 yaşındaki oyuncunun şu anda hapiste olan ve yasa dışı steroid pazarlayanile olan telefon konuşması'da yayınlanmıştı. Yapılan telefon konuşmasında aktör'in de adı geçiyordu.1971 yılında Boston’da doğangençlik yıllarında bir dönemin efsane müzik grubu’un bir üyesi olarak karşımıza çıkar.Daha sonra gruptan ayrılarakadında bir müzik grubu kurarak rap müzik türünde kariyerine devam eder. Müzik kariyerinde yoluna devam devam ederken Mary Mark olarak tanınan’in iç çamaşırı reklamlarında oynamasıyla şöhreti yakalar.1993 yılında oyunculuk yaptığı ilk filmiile sinemaya adım atar. Bu filmi 1994 yılında, 1995’te, 1996’daadlı filmler takip eder. En önemli çıkışını’ınfilmiyle yapar ve adı devler arasında anılmaya başlar. 1999 dailefilminde başrolü paylaşır. 2008 de ünlü bilgisayar oyunu‘in film versiyonunda’i canlandırarak ismini bir kez daha geniş kitlelere duyurmayı başarır. Daha sonravefilmlerindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmiştir. Ayrıca TV dizisi yapımcı olarak görev yaptı., 2001 yılından beri birlikte olduğu modelile evlidir ve 3 çocuk sahibidir.gibi önemli Hollywood filmleri sanatçının rol aldığı yapımlardan bazılarıdır.’in dört tane albümü vardır: 1989 – Music for the People, 1993 – You Gotta Believe, 1994 – Life in the Streets, 1995 – The Remix Album, 1997 – All Around the World