Mark Wahlberg steroid kullandığıyla ilgili iddiaları yalanladı

Holywood yıldızı Mark Wahlberg
fiziğini düzenli çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.
"Hepsi doğal bebeğim. Her zaman" şeklinde açıklama yapan Mark Wahlberg
sözlerine "Bu zorlu bir çalışmanın sunucu. Eğer bir hedefiniz varsa çok çalışmalısınız. Kendinize örnek olmalısınız." şeklinde devam etti.
46 yaşındaki oyuncunun şu anda hapiste olan ve yasa dışı steroid pazarlayan Richard Rodriguez
ile olan telefon konuşması Youtube
'da yayınlanmıştı. Yapılan telefon konuşmasında aktör Josh Duhamel
'in de adı geçiyordu.
MARK WAHLBERG KİMDİR?
1971 yılında Boston’da doğan Mark Wahlberg
gençlik yıllarında bir dönemin efsane müzik grubu New Kids On The Block
’un bir üyesi olarak karşımıza çıkar.
Daha sonra gruptan ayrılarak Mary Mark and The Funky Buch
adında bir müzik grubu kurarak rap müzik türünde kariyerine devam eder. Müzik kariyerinde yoluna devam devam ederken Mary Mark olarak tanınan Mark Wahlberg Calvin Klein
’in iç çamaşırı reklamlarında oynamasıyla şöhreti yakalar.
1993 yılında oyunculuk yaptığı ilk filmi The Substitute
ile sinemaya adım atar. Bu filmi 1994 yılında Renaissance Man
, 1995’te The Basketball Diaries
, 1996’da Fear
adlı filmler takip eder. En önemli çıkışını Paul Thomas Anderson
’ın Boogie Nights
filmiyle yapar ve adı devler arasında anılmaya başlar. 1999 da George Clooney
ile Three Kings
filminde başrolü paylaşır. 2008 de ünlü bilgisayar oyunu Max Payne
‘in film versiyonunda Max Payne
’i canlandırarak ismini bir kez daha geniş kitlelere duyurmayı başarır. Daha sonra Departed
ve The Fighter
filmlerindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmiştir. Ayrıca TV dizisi yapımcı olarak görev yaptı. Mark Wahlberg
, 2001 yılından beri birlikte olduğu model Rhea Durham
ile evlidir ve 3 çocuk sahibidir. Maymunlar Cehennemi
, Köstebek
, Tetikçi Ayı Teddy:2
gibi önemli Hollywood filmleri sanatçının rol aldığı yapımlardan bazılarıdır. Mark Wahlberg
’in dört tane albümü vardır: 1989 – Music for the People, 1993 – You Gotta Believe, 1994 – Life in the Streets, 1995 – The Remix Album, 1997 – All Around the World
Can Hakman