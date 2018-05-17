Mark Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu’nda ifade verecek

Dünyanın en büyük sosyal ağı, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında çalışan Cambridge Analytica şirketinin 87 milyon kullanıcıya ait verilere eriştiğinin ortaya çıkmasının ardından veri gizliliği konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Daha önce ABD Senatosu’nda senatörlerin Facebook’un verileri nasıl kullandığına dair sorularını yanıtlayan Mark Zuckerberg, şimdi de Avrupa Parlamentosu’na gidiyor.

Zuckerberg’in önümüzdeki hafta Avrupalı liderlerle buluşacağını açıklayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, “Facebook’un kurucu CEO’su davetimizi kabul etti ve en kısa zamanda Brüksel’de olacak.” dedi.

Tajani ayrıca Facebook CEO’sunun parti liderleri ve sivil haklar komitesi üyeleriyle buluşmasının ana gündem maddesinin kişisel verilerin korunması olacağını söyledi.

AB vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR-General Data Protection Regulation), 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek. Zuckerberg’in Avrupalı kullanıcıların dijital haklarını korumaya alacak GDPR’ın başlamasından önce, hafta başında Brüksel’de olması bekleniyor.