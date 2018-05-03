Mark Zuckerberg Facebook F8’de de özür diledi

33 yaşındaki Zuckerberg
, 14 yıllık geçmişe sahip sosyal ağ tarihindeki en kötü günleri yaşarken oldukça iyimser bir konuşma gerçekleştirdi. Konferans aynı zamanda Facebook
üzerinden dünya çapında yayınlandı.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı Facebook
tam 2.2 milyar
kullanıcıya sahip. Ancak sosyal medya devi için son dönemde işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz aylarda 87 milyon
dan fazla kullanıcıya ait verinin İngiltere merkezli dijital danışmanlık şirketi Cambridge Analytica
ile paylaşıldığı ortaya çıktı.
Bunun öncesinde şirket, 2016 ABD başkanlık seçimleri
nde Rus hackerların Facebook
üzerinde yaydığı sahte haberleri ve seçimi manipüle edebilecek içerikleri engellemek için yeterince çalışmadığı gerekçesiyle suçlandı.
Bu konular hakkında konuşan Zuckerberg
, “Hatalar yapacağız ve elbette bunların sonuçları olacak. Biz de bunları düzelteceğiz. Sahte haberlere ve veriyi kötüye kullanıma karşı mücadeleyi iki katına çıkardık” dedi ve Facebook
’u düzeltme sözü verdi.
Bu yılın kendisi için zor geçtiğini açıkça belirten Zuckerberg
iki saatlik açılış konuşmasında oldukça rahattı ve binlerce geliştiriciye hitap etti. Ayrıca anlık mesajlaşma uygulaması Messenger
’ın yenilenen sürümünü tanıtan Zuckerberg, Instagram
’la ilgili gelişmelere de değindi.
Adem Özdoğan