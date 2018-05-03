Mark Zuckerberg Facebook F8’de de özür diledi

Adem Özdoğan

33 yaşındaki, 14 yıllık geçmişe sahip sosyal ağ tarihindeki en kötü günleri yaşarken oldukça iyimser bir konuşma gerçekleştirdi. Konferans aynı zamandaüzerinden dünya çapında yayınlandı.Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağıtamkullanıcıya sahip. Ancak sosyal medya devi için son dönemde işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz aylardadan fazla kullanıcıya ait verinin İngiltere merkezli dijital danışmanlık şirketiile paylaşıldığı ortaya çıktı.Bunun öncesinde şirket,nde Rus hackerlarınüzerinde yaydığı sahte haberleri ve seçimi manipüle edebilecek içerikleri engellemek için yeterince çalışmadığı gerekçesiyle suçlandı.Bu konular hakkında konuşan, “Hatalar yapacağız ve elbette bunların sonuçları olacak. Biz de bunları düzelteceğiz. Sahte haberlere ve veriyi kötüye kullanıma karşı mücadeleyi iki katına çıkardık” dedi ve’u düzeltme sözü verdi.Bu yılın kendisi için zor geçtiğini açıkça belirteniki saatlik açılış konuşmasında oldukça rahattı ve binlerce geliştiriciye hitap etti. Ayrıca anlık mesajlaşma uygulaması’ın yenilenen sürümünü tanıtan Zuckerberg,’la ilgili gelişmelere de değindi.