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Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor

Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, sitedeki paylaşımları önceliklendiren bazı değişikler yapmaları sonrası kullanıcıların sitede daha az zaman geçirmeye başladığını söyledi. Mark Zuckerberg, geçen yıl kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği sürenin yüzde 5, yani günde 50 milyon saat azaldığını belirtti

Mark Zuckerberg: Yaptığımız değişikliklerden sonra Facebook'ta daha az zaman geçiriliyor
Mark Zuckerberg, bu gibi değişikliklerin sonucunda, kullanıcıların karşısına eskisine oranla daha az viral video çıktığını da sözlerine ekledi.

Facebook, bir süredir arkadaş ve aile bireyleriyle olan etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini ise daraltacak şekilde, karşımıza çıkan paylaşımları öncelik sırasına göre düzenliyor.

2017'yi güçlü ama "zorlu" bir sene olarak nitelendiren Zuckerberg'e göre, bunun bir sonucu kullanıcıların sitede geçirdiği sürenin daralmasına neden oldu.

Öte yandan Zuckerberg, Facebook'un siyasi kampanyalardaki rolü ile işletmelerin reklamlarına yönelik seçiciliğini artırması gibi büyük değişikliklere rağmen, beklenenden daha iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Zuckerberg'e göre yapılan ince ayarların uzun vadedeyse olumlu sonuçları olacak.


FACEBOOK KULLANICILARIN SİTEDE DAHA ANLAMLI VAKİT GEÇİRMESİNİ İSTİYOR


Kısa vadede alınan sonuçlar ise şöyle:

Facebook'un geliri geçen yıl yüzde 47 yani 40 milyar dolardan fazla azaldı
Şirketin kârı ise yüzde 56 (16 milyar) artarak sıçrama yaptı
Aralık ayında aktif kullanıcı sayısının ortalaması günlük bazda 1.4, aylık bazda ise 2.13 milyardı
Reklam gelirlerinin büyük pay sağladığı ABD ve Kanada bölgesinde ise, günlük kullanıcı sayısı bir önceki çeyrek yıla oranla yaklaşık 700 bin azalarak 184 milyona düştü.



Bu rakamları değerlendiren Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının sitede "daha anlamlı" vakit geçirdiklerinden emin olmanın şirketin çok ciddiye aldığı bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Zuckerberg, "İnsanlar tam da bunu istiyor" dedi.

Zuckerberg, yakın bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde" önemli bir değişim geçireceğini açıklamış, platformda çok sayıda hatanın ortaya çıktığını ve araçların kötüye kullanılmasının önüne geçemediklerini aktarmıştı.

Sosyal medya devi, son zamanlarda 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini etkileyecek şekilde yalan haberlerin türemesine izin vermekle de eleştirilmişti.

BBC Türkçe


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