Market kasiyerine tırnakçılık şoku! 1 saat arayla 5 kez dolandırdılar

Aydın’ın Söke ilçesinde bir markete giren dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri 1 saat arayla 5 kez dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı

16 Şubat 2018, Cuma 11:15
Market kasiyerine tırnakçılık şoku! 1 saat arayla 5 kez dolandırdılar
Aydın Söke’deki şaşkınlık yaratan hırsızlık şöyle gelişti: İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil marketin uzağına park etti. Otomobilden inen zanlılar, birkaç dakika arayla markete girdi.


HEM VERDİKLERİ PARAYI, HEM DE PARA ÜSTÜNÜ ALIYORLAR


Ayrı ayrı alışveriş yaparak kasaya gelen şüpheli, kasada bulunan çalışana ’tırnakçılık’ taktiğini kullanarak önce bütün para verdi. Bunun ardından kasiyeri oyalayıp kafasını karıştırarak hem verdiği parayı geri aldı hem de para üstünü alarak dışarı çıktı. İlk alışverişin ardından marketi terk eden zanlılardan ikisi, yaklaşık 1 saat sonra markete yeniden gelerek kasiyeri tekrar aynı tuzağa düşürdü.



Kasada çıkan 650 TL açıkla dolandırıldıklarını anlayan iş yeri sahipleri, polisi arayıp şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dolandırıcıların peşine düştü. Markette bulunan 15’e yakın güvenlik kamerasına rağmen, hırsızların rahat hareketleri dikkat çekti.

İş yeri sahibi Emre Kaplan, yaşadıkları olay karşısında hala şaşkın olduklarını söyledi. Kaplan, "Marketi kapatırken 650 TL açık çıkınca kamera kayıtlarına bakıldı. Kayıtlara bakınca yaşananları gördük. Emniyete başvurduk, kayıtlarda eşkalleri belli. Polis şahısların bu civardan olmayabileceğini söyledi. Parmak izi alındı. Emniyet güçlerine güveniyoruz" dedi.
 


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