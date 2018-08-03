Markette korku dolu anlar! Baltayla saldırdı!

26 yaşındaki Evie Amati geçen yıl yaşanan olayda o dönemki ruh hali için "geçici delilik" demişti. Amati, Sydney'de 7-Eleven dükkanına girdikten sonra baltayla bir adamı yüzünden, bir kadını da başının arkasından yaralamıştı. Her iki kişi de saldırıda ağır yaralandı. Sydney'deki Yeni Güney Galler Bölge Mahkemesi bugün Amati'ye üç ayrı suçlamalardan hüküm verdi. Amati'nin davası için jüri iki gündür karara varmaya çalışıyordu. Amati cinayete teşebbüsle iki yaralama ve ayrıca üçüncü bir kişiye cinayete teşebbüs suçlamalarından hüküm giydi. Amati'nin cezası Eylül ayında belli olacak.

Duruşmada Amati'nin saldırdığı kişiler onun dükkana kostüm partisinden sonra geldiğini düşündüklerini söyledi. Amati 7 Ocak gecesi 02:00 sularında dükkana giriş yapmıştı. Amati'nin etli börek almak için sıra bekleyen Ben Rimmer'e yaklaştığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Amati Rimmer'e saldırmadan önce onunla konuştu. Saldırıda Rimmer'ın yüzünde 10 santimetrelik yara ve çatlaklar oluştu. Daha sonra Amati ikinci kurbanı Sharen Hacker'a yanaştı. Hacker'ın kafatasında kırıklar oluştu.



