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Marketten et çalmakla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor: Utanıyorum!

Ünlü mimar Selim Yuhay'ın eski eşi Balerin Evlin Avidor, bir marketten aldığı 150 TL'lik etin parasını ödemediği gerekçesiyle 'hırsızlık' suçundan yargılandığı davada, suçlamayı kabul etmedi

01 Şubat 2018, Perşembe 09:53
Marketten et çalmakla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor: Utanıyorum!
Ünlü mimar Selim Yuhay'ın eski eşi olan Evlin Avidor, savunmasında, "Ben yıllardır aynı marketten alışveriş yaparım. O sırada boşanma davası gibi problemlerim vardı. O yüzden dalgındım. Almış olduğum etleri ayrı bir poşete koymuştum. Jet kasadan ürünleri geçirdim. Kredi kartı ile ödeme yaptım. Ancak ayrı poşetteki et paketini kasaya okutmamışım. Bunun farkında bile değilim. Bir görevli geldi. Beni uyardı. 'Farkında değilim. Hemen ödeyeyim' dedim. Kasıtlı olarak yapmadım. Ancak yine de hakkımda hırsızlık iddiasıyla işlem yapıldı. Bale öğretmenliği yapıyordum. Bu olay nedeniyle işimden oldum. Böyle bir dava nedeniyle mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durum" ifadesini kullandı.

Evlin Avidor hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (Habertürk)

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