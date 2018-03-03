Marko- Jovan Miskovic: Emina'yı 11 yıldır görmüyorum



AVUKATTAN AÇIKLAMA



'EŞİ İLE MUTLU BİR HAYATI VAR'

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak



MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Elif Bayram

Önceki gün Sırbistan’da yayınlanandergisi,eski aşkı, iş adamıdönmek üzere olduğunu iddia etmişti. Haberde Marko Miskovic’in“Bizi babam ayırdı. Ama sen benim kaderimsin” diye mesaj attığı yazılmıştı.gizli ilişki iddialarını yalandı. Emina Sandal’ın geçen hafta söylediği gibi birbirlerini 11 yıldır görmediklerini belirtti.Marko Miskovic’in avukatı şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim, Emina Sandal’a hiç SMS atmadı. Eşi Jovan Miskovic ve kızları ile mutlu bir hayatı var.” Mustafa Sandal da Emina Sandal’ın kendisine ihanet etmediğini söylemişti.Öte yandan2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan'ndeki 4 katlı villasını'e bırakacak.Emina Hanım oğulları Yavuz ve Yaman ile yaşadığı villayı A'dan Z'ye değiştirmek için harekete geçti.Emina Jahovic bahçeli, havuzlu lüks villalarını 2010'dan bu yana her yıl dekore ediyor, en lüks eşyalarla donatıyordu.İddiaya göre; Mustafa Sandal eşini ''Çok fazla para harcıyorsun'' diye defalarca uyardı. Çift bu yüzden sık sık kavga etti. Ayrılıklarına bir neden olarak da bu gösterildi.6 ay önce evi terk eden, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor.