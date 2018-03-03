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Marko- Jovan Miskovic: Emina'yı 11 yıldır görmüyorum

Mustafa Sandal ile 2008’de evlendiği Boşnak kökenli Emina Sandal, oğulları Yavuz ve Yaman’a rağmen geçen günlerde boşanacaklarını açıklamıştı

03 Mart 2018, Cumartesi 10:03
Marko- Jovan Miskovic: Emina'yı 11 yıldır görmüyorum
Önceki gün Sırbistan’da yayınlanan Alo dergisi, Emina Sandal’ın eski aşkı, iş adamı Marko Miskovic’e dönmek üzere olduğunu iddia etmişti. Haberde Marko Miskovic’in Emina’ya “Bizi babam ayırdı. Ama sen benim kaderimsin” diye mesaj attığı yazılmıştı.


AVUKATTAN AÇIKLAMA


Marko Miskovic gizli ilişki iddialarını yalandı. Emina Sandal’ın geçen hafta söylediği gibi birbirlerini 11 yıldır görmediklerini belirtti.


'EŞİ İLE MUTLU BİR HAYATI VAR'


Marko Miskovic’in avukatı şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim, Emina Sandal’a hiç SMS atmadı. Eşi Jovan Miskovic ve kızları ile mutlu bir hayatı var.” Mustafa Sandal da Emina Sandal’ın kendisine ihanet etmediğini söylemişti.


Marko- Jovan Miskovic

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Öte yandan Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

Emina Hanım oğulları Yavuz ve Yaman ile yaşadığı villayı A'dan Z'ye değiştirmek için harekete geçti.


Mustafa Sandal oğulları Yaman ve Yavuz ile.

Emina Jahovic bahçeli, havuzlu lüks villalarını 2010'dan bu yana her yıl dekore ediyor, en lüks eşyalarla donatıyordu.

İddiaya göre; Mustafa Sandal eşini ''Çok fazla para harcıyorsun'' diye defalarca uyardı. Çift bu yüzden sık sık kavga etti. Ayrılıklarına bir neden olarak da bu gösterildi.



Emina-Mustafa Sandal bu evde yaşıyordu.


MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR


6 ay önce evi terk eden Mustafa Sandal, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor.

Emina Sandal, ''Çocuklarımın velayetini ben alacağım. Mustafa da istediği zaman oğullarını görecek'' diye konuştu.

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