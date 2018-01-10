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Marmara Bölgesi'ne sis uyarısı

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, beklenen pus ve sis hadisesi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Marmara Bölgesi'ne sis uyarısı
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde beklenen pus ve sis hadisesi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava öngörülürken sabah ve gece yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, beklenen pus ve sis hadisesinden dolayı ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma ile hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.


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