Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olduğu bölgede, Sakarya'nın güney ve doğu ilçelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetlice (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.







