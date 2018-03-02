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Marmara'da sıcaklık artıyor (İstanbul hava durumu)

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da ise bugün ılık hava etkili olacak

Marmara'da sıcaklık artıyor (İstanbul hava durumu)
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, sıcaklığın hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Yer yer sis ve pusun etkili olması beklenen bölgede hava sıcaklığı hissedilir derecede artarak mevsim normallerinde seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. 


İSTANBUL'DA SICAKLIK 13 DERECE


İstanbul'da sabah ayaz görülecek ama öğle saatlerinden itibaren lodosla birlikte ılık hava yaşanacak. Sıcaklık 13 dereceye kadar çıkarken, akşama doğru ise hafif yağmur yağışı olacak.


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