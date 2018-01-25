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Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilirken tekneler karaya oturdu. Uzmanlar çekilmenin mevsimsel olduğunu ifade etti

25 Ocak 2018, Perşembe 14:43
Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Marmara Ereğlisi’nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları ve çukurlar oluştu.



Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten sualtı balıkçısı Osman Poyraz, "Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır sualtı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum" dedi.



Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP´li İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek ’mevsimsel’ değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet YİRUN- Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)


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