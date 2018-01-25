Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Yusuf Cevahir

Marmara Ereğlisi’nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları ve çukurlar oluştu.Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten sualtı balıkçısı Osman Poyraz, "Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır sualtı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum" dedi.Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP´li İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek ’mevsimsel’ değerlendirmesinde bulundu.