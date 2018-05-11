Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği (İLMED), düzenlediği geleneksel Pilav Günü’nün 16’ncısında, mezunlarını Nişantaşı Kampüsü’nde son kez bir araya getiriyor

11 Mayıs 2018, Cuma 15:57
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Son 50 yıldır okul olarak hizmet veren, ‘Eczacılık’, ‘Diş Hekimliği’ ve ‘İletişim Fakülteleri’ne ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü, arazisinin satışı nedeniyle yakın bir gelecekte konut olarak kullanılacak.
 

"TÜM MEZUNLARI HÜZÜNLÜ VEDAYA BEKLİYORUZ"


Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İLMED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Irmak,  "12 Mayıs, Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.
 

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