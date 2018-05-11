Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği (İLMED), düzenlediği geleneksel Pilav Günü’nün 16’ncısında, mezunlarını Nişantaşı Kampüsü’nde son kez bir araya getiriyor
"TÜM MEZUNLARI HÜZÜNLÜ VEDAYA BEKLİYORUZ"
Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İLMED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Irmak, "12 Mayıs, Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.