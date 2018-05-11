Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü

"TÜM MEZUNLARI HÜZÜNLÜ VEDAYA BEKLİYORUZ"

Adem Özdoğan

Son 50 yıldır okul olarak hizmet veren, ‘Eczacılık’, ‘Diş Hekimliği’ ve ‘İletişim Fakülteleri’ne ev sahipliği yapan, arazisinin satışı nedeniyle yakın bir gelecekte konut olarak kullanılacak.Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İ, "'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.