Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü

Son 50 yıldır okul olarak hizmet veren, ‘Eczacılık’, ‘Diş Hekimliği’ ve ‘İletişim Fakülteleri’ne ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü
, arazisinin satışı nedeniyle yakın bir gelecekte konut olarak kullanılacak.
"TÜM MEZUNLARI HÜZÜNLÜ VEDAYA BEKLİYORUZ"
Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İLMED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Irmak
, "12 Mayıs, Cumartesi günü saat 11.00
'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.
Adem Özdoğan