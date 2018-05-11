Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği (İLMED), düzenlediği geleneksel Pilav Günü’nün 16’ncısında, mezunlarını Nişantaşı Kampüsü’nde son kez bir araya getiriyor

11 Mayıs 2018, Cuma 15:57
Marmara Üniversitesi'nde hüzünlü pilav günü
Son 50 yıldır okul olarak hizmet veren, ‘Eczacılık’, ‘Diş Hekimliği’ ve ‘İletişim Fakülteleri’ne ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü, arazisinin satışı nedeniyle yakın bir gelecekte konut olarak kullanılacak.
 

"TÜM MEZUNLARI HÜZÜNLÜ VEDAYA BEKLİYORUZ"


Satış nedeniyle kampüsün taşınacağını belirten İLMED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Irmak,  "12 Mayıs, Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, bu kampüsteki son pilavımız olacak. Tüm mezunlarımızı bu hüzünlü vedaya bekliyoruz” dedi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek

YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek
AGÜ'lü öğrenciler Walt Disney'de staj yapacak

AGÜ'lü öğrenciler Walt Disney'de staj yapacak
Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek

Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek
Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu

Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu
GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya

GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya
Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı

Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı
60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu

60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu
Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi

Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi
Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor

Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor
KDK öğrencileri haklı buldu

KDK öğrencileri haklı buldu
3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen

3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen