Marmaris açıklarında görülen köpek balığı şaşkınlık yarattı

Günübirlik bir gezi teknesi ile çıktıkları turdan, dün öğleden sonra dönüşe geçen turistler, Marmaris'in 7 kilometre açığındaki Karga Taşı Adası civarında deniz yüzeyinde bir köpek balığının yüzgecini farketti. Turistlerin durumu bildirmesi üzerine ön kısma gelen tekne personeli cep telefonuyla köpek balığını görüntüledi. Teknenin etrafında bir süre dolaşan köpek balığı açık denize yüzerek gözlerden kayboldu. İsminin açıklanmasını istemeyen ve cep telefonuyla görüntüleri çeken günü birlik gezi teknesi personeli, "Yunus ve birçok deniz canlısı görmüştük ama ilk defa bir köpek balığı gördük. Turistler ilk defa canlı köpek balığı gördüğü için şaşkınlık yaşadı ve heyecanla izledi" dedi.

Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan tekne personeli bir süre sonra ise "Turizme zarar verir" düşüncesiyle kaldırdı.

Görüntüleri inceleyen Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden yetkililer, "3,5- 4 metre uzunluğunda ve yüzgeçlerine baktığımızda Latince adı 'Isurus Oxyrinchus Rafinesgue' olan Dikburun Canavar cinsi köpek balığına benziyor. Bu tür en son İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 3 yıl önce görülmüştü. Tekne ile birlikte hızına bakıldığında da Dikburun Canavar cinsi köpek balığını işaret ediyor. Bu tür saatte 40 kilometre hıza ve 6 metre yüksekliğe sıçrayabilme özelliğine sahip" dedi.

DHA