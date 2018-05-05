15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris'te hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, ilçe sakinleri ve turistler sahillerle plajları doldurdı. Bazı kişiler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.

Marmaris sahilleri doldu taştı
Caddelere konulan elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahildeki su sporları merkezleri de doldu. Ailece plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar da köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.
 

SICAKLIKLAR 35 DERECEYİ AŞACAK


Yoğun ilgi gören otellerin havuz başları da plajları aratmadı. Bazı kişiler havuz başında güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da animatörler eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklar da gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris'te tatil keyfi yapan Rus hemşire Angela Korpavic (23), "Marmaris çok güzel, ilk defa geldim, çok mutluyum" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'te hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artışa geçeceğini, gündüz 35-40 derece sıcaklıkların hâkim olacağını belirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 
Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?