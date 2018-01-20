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Marmaris’te kayıp torpido alarmı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Muğla’nın Aksaz Üs Komutanlığı bölgesinde 8 Ocak’ta eğitim amaçlı planlı tatbikatlarından birinin icrası sırasında belirli bir senaryo dahilinde eğitim atışları yapıldı

Marmaris’te kayıp torpido alarmı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Muğla’nın Aksaz Üs Komutanlığı bölgesinde 8 Ocak’ta eğitim amaçlı planlı tatbikatlarından birinin icrası sırasında belirli bir senaryo dahilinde eğitim atışları yapıldı.


TORPİDO KAYBOLDU


Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Atışlar sırasında ise savaş gemilerinden birinden ateşlenen torpido kayboldu. Hedeften şaşan torpidonun arızasının tespiti ve benzer sorunların yaşanmaması için tatbikattan sonra askeri personelce bölgede bir hafta boyunca arama yapıldı. Ancak kayıp torpido bir türlü bulunamadı. Askeri yetkililer turizm bölgesi olması nedeniyle durumu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine bildirdi. Deniz Kuvvetleri, bölgedeki özel yatlar ile liman bölgesine yanaşan gemiler ile balıkçılık yapan teknelerin de durumdan haberdar edilmesini istedi.


PATLAYICI ÖZELLİĞİ YOK AMA...


Askeri yetkililer torpidonun sivillerce de bulunması halinde askeri yetkilileri beklenmesini istedi. Torpidonun tatbikatlarda kullanılan cinste olduğu ve patlayıcı özelliğinin olmamasına karşın hareket kabiliyetini sağlayan gazların zehirli olduğunun altı çizildi. 


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