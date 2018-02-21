Marmaris’te terör propagandasına tutuklama

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDILAR

Mine Bozkurt

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/YPJ silahlı terör örgütlerinin propagandasına yönelik, devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakarette bulunan paylaşımlar yaptığı tespit edilen, Marmaris Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Y.N., C.Ç., Ö.V., B.G., M.S.D., M.Ş. ve A.Ç.’yi gözaltına almıştı.Mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.İtirazın değerlendirilmesinin ardından gözaltına alınan Ö.V., S.D., M.Ş. ve A.Ç. tutuklandı.