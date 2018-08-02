Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’yla ikincilik yaşayan Juventus’un yıldız golcüsü Mario Mandzukic, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atlatmak için rotasını Marmaris olarak belirledi. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıldır ilgilenen Beşiktaş, yıldız isim için harekete geçti, Asbaşkan Umut Güner, soluğu oyuncunun kaldığı D-Maris Bay otelde aldı.

Güner, Juventus’un yollarını ayırmaya karar verdiği dünyaca ünlü golcüyle bire bir görüştü.

Avrupa’dan birçok ekibin radarında bulunan Mandzukic’in, 6 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu öğrenildi. Dün otelden ayrılan Umut Güner’in, görüşmenin detaylarını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la paylaşacağı bildirildi.

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