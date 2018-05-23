Dün gece Marmaris'in en yoğun noktası Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı'nda Körfez gezisinden akşam saatlerinde dönen İngiliz D.B. (23) ve eşi S.W. (28) ile Türk Ö.A. (32), teknede tartışmaya başladı.

AİLELER ÇOCUKLARINI ALARAK UZAKLAŞTI

Tekne demir attıktan sonra inen İngiliz çift ile Ö.A. arasındaki tartışma parkta devam etti. Alkollü tarafların yüksek sesli tartışmasıyla parktaki aileler, oynayan çocuklarını alarak uzaklaştı.

İNGİLİZ ÇİFT YARALANDI

Yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Atatürk Caddesi yürüyüş yoluna kadar tartışan taraflar, ardından tekme tokat kavga etmeye başladı. Araya giren çevredekiler tarafları ayırarak polise haber verdi. Yaralanan İngiliz çift için de sağlık ekibi çağrıldı.

MERAKLI KALABALIK EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Polis ve sağlık ekipleri, olaya müdahale ederken meraklı kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağlık ekibi, İngiliz çifti ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karışan Ö.A. ise Çarşı Polis Merkezi'ne kendisi geldi.

DURUMU İYİ

Ayakta tedavi edilen ve ciddi bir durumu olmadığı öğrenilen D.B.'nin 2.51 ve S.W.'nin ise 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Ö.A.'nın da 0.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

ALKOLÜN ETKİSİ GEÇİNCE ÖZÜR DİLEYİP AYRILDILAR

Çarşı Polis Merkezi'ne getirilen İngiliz çift ve Ö.A.'nın ifade vermesi için alkolün etkisinin geçmesi beklendi. Alkolün etkisi geçtikten sonra taraflar verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmayarak özür dileyip, polis merkezinden ayrıldı.



