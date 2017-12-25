Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Marouane Fellaini adım adım Beşiktaş'a

İngiltere'de Manchester United forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak

Marouane Fellaini adım adım Beşiktaş'a
2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı.


32.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ


Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi. 

2013 yılında 32.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.  

MAROUANE FELLAINI KİMDİR?


Marouane Fellaini, 22 Kasım 1987 tarihinde Belçika'da Etterbeek'te dünyaya geldi. Marouane Fellaini; 1.94 boyunda ve merkez orta saha olarak forma giyiyor.

Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Marouane Fellaini; futbola Standard Liege'de başladı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ali Lukunku ile aynı dönem de Liege'de forma giyen Fellaini; 2008 yılında İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Jose Mourinho yönetimindeki Manchester ekibinde forma giyiyor.

DHA
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı
Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler

Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler
Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu

Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu
Hakan Çalhanoğlu harekâtı

Hakan Çalhanoğlu harekâtı