Marouane Fellaini adım adım Beşiktaş'a



32.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

MAROUANE FELLAINI KİMDİR?

Haber Merkezi

2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı.Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.2013 yılında 32.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.Marouane Fellaini, 22 Kasım 1987 tarihinde Belçika'da Etterbeek'te dünyaya geldi. Marouane Fellaini; 1.94 boyunda ve merkez orta saha olarak forma giyiyor.Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Marouane Fellaini; futbola Standard Liege'de başladı.Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ali Lukunku ile aynı dönem de Liege'de forma giyen Fellaini; 2008 yılında İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Jose Mourinho yönetimindeki Manchester ekibinde forma giyiyor.DHA