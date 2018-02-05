İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Mars'ı hiç böyle görmemiştiniz

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı

05 Şubat 2018, Pazartesi 19:14
Mars'ı hiç böyle görmemiştiniz
NASA'nın Mars yüzeyinde görev yapan Curiosity uzay araştırma aracı, Gale Krateri'ndeki Vera Rubin Tepesi'nden herkesi büyüleyen panoramik bir görüntü elde etti.

ÇOK FAZLA DETAY YAKALANDI


Mars'ta kış döngüsünden kısa süre önce elde edilen görüntülerde güneş açısının elverişli olması sayesinde çok fazla detayın yakalanması mümkün oldu.

154 KİLOMETRE ÇAPINDA


2012 yılında iniş yaptığı bölgeden 18 kilometre uzaklıkta olan Curiosity'in çekim yaptığı Gale Krateri'nin alanının 154 kilometre çapında olduğu biliniyor.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bilim insanları ilk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti

Bilim insanları ilk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti
Sony, akıllı telefon tarafında istediğini bulamadı

Sony, akıllı telefon tarafında istediğini bulamadı
Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı

Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı
Instagram'dan yeni özellik: Font ve stil kütüphanesi

Instagram'dan yeni özellik: Font ve stil kütüphanesi
Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?

Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?
YouTube Go, Türkiye’ye geldi

YouTube Go, Türkiye’ye geldi
Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek?

Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek?
Razer Atheris inceleme

Razer Atheris inceleme
Super Mario filmi geliyor!

Super Mario filmi geliyor!
Epson'dan ev sinemasında son teknoloji

Epson'dan ev sinemasında son teknoloji
Alcatel 5 böyle görünecek

Alcatel 5 böyle görünecek