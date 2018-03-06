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Mars’taki ayak izinin sırrı ortaya çıktı

Buckingham Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Barry DiGregorio, Mars'ta çekilen fotoğraflarda uzaylılara ait fosilleşmiş ayak izlerine rastladığını ve NASA'nın bu izleri gizlediğini iddia etti. NASA ise izlerin sırını açıkladı

Mars’taki ayak izinin sırrı ortaya çıktı
ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi ( NASA), neredeyse bir yıldır Curiosty keşif aracıyla Mars’ın tozlu yüzeyini arşınlıyor ve keşiflerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak henüz insanoğlu dünya dışı varlıklara dair en küçük bir iz bile bulabilmiş değil. Buckingham Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Barry DiGregorio ise bunun aksini savunuyor.

Mars üzerine birçok kitap kaleme alan Dr. DiGregorio, NASA’nın Kızıl Gezegen’de buldukları fosilleşmiş uzaylı izlerinin üstünü örtmekle suçluyor.

Araştırmacıya göre, insansız keşif araçlarının Mars üzerinde çektiği fotoğraflarda uzun zaman önce fosilleşmiş uzaylı ayak izleri görülüyor. İngiliz Daily Star Gazetesi’ne konuşan Dr. DiGregorio, yukarıdaki fotoğrafta görülen söz konusu izlerin bir yıldan bu yana Mars’ta çekilen fotoğrafların hiçbirinde olmadığını ve birden ortaya çıktıklarını iddia ediyor.


NASA MARS'TAKİ AYAK İZLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI


Söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yapan NASA, Dr. DiGregorio’nun “ayak izleri” olarak tanımladıkları izlerin gerçekte fotoğrafta göründüğünden çok daha küçük olduğunu söyleyerek, gerçek boyutlarının ise bir susam tanesini geçmediğini açıkladı.

Uzay ajansına göre bu garip şekiller Mars yüzeyinde bulunan taşların kristal düzeni nedeniyle meydana gelmiş olmaları kuvvetle muhtemel. NASA’nın Mars Curiosity bilim ekibinden Sanjeev Gupta, bu şekillerin alçı taşı kristallerinin karakteristik bir özelliği olduğunu ve benzerlerinin Dünya’da da görülebileceğini söyledi.


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