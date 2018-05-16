Marsilya - Atletico Madrid canlı anlatım
Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geliyor
Marsilya 0 - 1 Atletico Madrid
20.DK: Atletico Madrid Griezmann'la öne geçiyor
1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
İLK 11'LER
Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain
Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Vrsaljko, Godin, Lucas, Saul, Gabi, Koke, Correa, Griezmann, Diego Costa
ATLETICO MADRID NE YAPTI?
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İspanyol ekibi sırasıyla Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon ve Arsenal'i eleyerek finale yükseldi.
MARSİLYA NE YAPTI?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Marsilya daha sonra sırasıyla, Braga, Athletic Bilbao, Leipzig ve Salzburg'u eleyedek adını finale yazdırdı.