Marsilya - Atletico Madrid canlı anlatım

Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geliyor

16 Mayıs 2018, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 22:09
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Marsilya 0 - 1 Atletico Madrid

20.DK: Atletico Madrid Griezmann'la öne geçiyor

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain

Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Vrsaljko, Godin, Lucas, Saul, Gabi, Koke, Correa, Griezmann, Diego Costa

ATLETICO MADRID NE YAPTI?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İspanyol ekibi sırasıyla Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon ve Arsenal'i eleyerek finale yükseldi.

MARSİLYA NE YAPTI?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Marsilya daha sonra sırasıyla, Braga, Athletic Bilbao, Leipzig ve Salzburg'u eleyedek adını finale yazdırdı.

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