Marsilya - Atletico Madrid canlı anlatım

Marsilya 0 - 1 Atletico Madrid

20.DK: Atletico Madrid Griezmann'la öne geçiyor

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain

Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Vrsaljko, Godin, Lucas, Saul, Gabi, Koke, Correa, Griezmann, Diego Costa

ATLETICO MADRID NE YAPTI?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İspanyol ekibi sırasıyla Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon ve Arsenal'i eleyerek finale yükseldi.

MARSİLYA NE YAPTI?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Marsilya daha sonra sırasıyla, Braga, Athletic Bilbao, Leipzig ve Salzburg'u eleyedek adını finale yazdırdı.