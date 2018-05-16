UEFA Avrupa Ligi finali nefes kesecek. Fransa'da oynanacak finalde Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Telafisi olmayan maç için her iki takım da canla başla mücadele verecekler. Bu nedenden dolayı ekran başındaki izleyiciler, futbol ziyafeti çekecekler. Marsilya Atletico Madrid maçı büyük bir heyecanla beklenirken karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu.





MARSİLYA ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?





Marsilya Atletico Madrid maçı bu akşam saat 21.45'te Parc Olympique Lyon Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Björn Kuipers yönetecek. Müsabakayı tivibu SPOR 2 ve TRT SPOR canlı olarak verecek.





Marsilya Atletico Madrid maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.





TRT SPOR MAÇI İZLE





İlk 11'ler





Marsilya: Pele, Sarr, Rami, Gustavo, Amavi, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain





Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Luis, Correa, Gabi, Niguez, Koke, Griezmann, Costa





Diego Simeone tribünde





Atletico’da Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını tribünden takip edecek. Onun yerine yardımcısı German Burgos sahne alacak. Marsilya’da gözler Dimitri

Payet, Atletico’da Antonio Griezmann’da olacak. Madrid ekibinde Jose Gimenez ve Vitolo’nun hafif ağrıları bulunurken Marsilya’da Rolando ve Mitroglou’nun TRT 1 durumları henüz netleşmedi.





Atletico Madrid ne yaptı?





Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İspanyol ekibi sırasıyla Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon ve Arsenal'i eleyerek finale yükseldi.





Marsilya ne yaptı?





UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Marsilya daha sonra sırasıyla, Braga, Athletic Bilbao, Leipzig ve Salzburg'u eleyedek adını finale yazdırdı.





UEFA Avrupa Ligi gelirleri...





UEFA Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir şekilde bu kupada da takımlara belirli ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemeler turnuvaya katılım payı, televizyon yayınlarından elde edilen pasta oranı ve alınan sonuçlara göre belirlenip dağıtılmaktadır.





Partizan'ın sözcüsü ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin üyesi olan Marko Vjetrovic'in açıkladığı 2009-10 sezonu UEFA Avrupa Ligi gelirleri şu şekilde paylandırılmıştır.





Birinci ön eleme turu: 90.000€

İkinci ön eleme turu: 90.000€

Üçüncü ön eleme turu: 90.000€

Play off: 90.000€

Gruplar: 1.300.000€

Grup maçlarında galibiyet başına: 200.000€

Grup maçlarında beraberlik başına: 60.000€

1. eleme turu: 180.000€

2. eleme turu: 270.000€

Çeyrek final: 360.000€

Yarı final: 1.000.000€

Final: 2.000.000€

Şampiyonluk: 5.000.000€





Atletico'dan bilet isyanı





Atletico Madrid ile Marsilya arasında 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Avrupa Ligi Finali için kulüplere biletler dağıtıldı. ispanyol ekibi, taraftarları için yaklaşık 9 bin bilet ayrılmasına isyan etti. Tribünlerde Marsilya için de eşit sayıa yer ayrıldı. Geri kalan bölüm ise tarafsız olacak. Atletico’nun isyanının sebebi ise maçın rakibinin ülkesinde, Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak olması. İspanyol ekibi, 40 bin biletin büyük bölümünün Marsilya taraftarlarınca alınacağı görüşünde.