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Martin Skrtel'de flaş gelişme

Son günlerde adı İskoç kulübü Rangers ile anılan Skrtel’e Fenerbahçe’den izin çıkmadığı belirtildi. Aykut Kocaman’ın da, “Niye gitsin, burada olmaktan mutlu” dediği kaydedildi.

Martin Skrtel'de flaş gelişme
Fenerbahçe’de transferde gündem Martin Skrtel’in geleceği oldu. Geçtiğimiz hafta İskoç ekibi Rangers’ın teknik direktörlüğüne oturan Steven Gerrard, Liverpool’dan eski takım arkadaşı Martin Skrtel’i ilk transferi olarak takıma katmak istiyor. 
 
İskoçya’da yayın yapan Daily Record’da yer alan haberde, Fenerbahçe’nin kesinlikle Skrtel’i bırakmak istemediği, Slovak stoperin menajeri Sevco’ya da bunu bizzat ilettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin net bir dille, Skrtel’i satmak istemedikleri vurgulandı.
 

"NEDEN GİTSİN?"

 
Öte yandan, Daily Record’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın açıklamaları da yer aldı. Skrtel’i çok sevdiğini ve saygı duyduğunu belirten Kocaman’ın, “Skrtel, takımımızın önemli bir parçası. Bu yaz hiçbir yere gitmeyecek. Niye gitsin, burada olmaktan dolayı mutlu” dediği yazıldı. 
 
Kocaman’ın ayrıca Kasımpaşa maçındaki sakatlanma olayını örnek gösterip Slovak yıldız için, “Skrtel cesur bir savaşçı. Geçen hafta Kasımpaşa’ya karşı geçirdiği sakatlık… Futbol hayatımda böyle kötü bir şey görmedim. Kafası yarıldı ama 5 dikişle oynamaya devam etti. Maçtan sonra da hastaneye gitmek zorunda kaldı ve daha fazla dikiş atıldı. İlham verici bir futbolcu” ifadelerini kullandığı da eklendi. (Skorer)


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