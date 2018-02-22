Martin Skrtel takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe
ligde pazar günü Beşiktaş
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde
yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gazete Habertürk’ün haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00'ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.
SKRTEL İDMANA ÇIKTI
Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Bu arada uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Martin Skrtel
dünkü idmanda yer aldı. Slovak
yıldızın çalışmanın tamamında yer alıp sorunsuz bir şekilde tamamlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Erdinç Şahin