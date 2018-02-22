Martin Skrtel takımla çalışmalara başladı

SKRTEL İDMANA ÇIKTI

Erdinç Şahin

ligde pazar günüile oynayacağı maçın hazırlıklarınıyaptığı antrenmanla sürdürdü.Gazete Habertürk’ün haberine göre; teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00'ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Bu arada uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayandünkü idmanda yer aldı.yıldızın çalışmanın tamamında yer alıp sorunsuz bir şekilde tamamlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.