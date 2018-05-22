Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine açıklık getirdi.

'NE DEMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ'

Sarı-Lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çıkan haberleri bir anlamda yalanladı. Slovak stoper, paylaşımında Sarı-Lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullandı.

İngilizler, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını açıklamıştı.







