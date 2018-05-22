Martin Skrtel'den imalı paylaşım

Fenerbahçe'den Rangers'a transfer olacağı konuşulan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

22 Mayıs 2018, Salı 23:48 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 23:49
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Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine açıklık getirdi.

'NE DEMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ'

Sarı-Lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çıkan haberleri bir anlamda yalanladı. Slovak stoper, paylaşımında Sarı-Lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullandı.

İngilizler, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını açıklamıştı.



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