Martin Skrtel'den imalı paylaşım
Fenerbahçe'den Rangers'a transfer olacağı konuşulan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine açıklık getirdi.
'NE DEMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ'
Sarı-Lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çıkan haberleri bir anlamda yalanladı. Slovak stoper, paylaşımında Sarı-Lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullandı.
İngilizler, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını açıklamıştı.