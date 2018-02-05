Masaj yaptırmak zayıflatır mı?

MASAJIN FAYDALARI NELERDİR?

'UZUN SÜRELİ AÇLIK SONRASI YEMEK KİLO YAPIYOR'

OBEZİTE CERRAHİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Senim Tanay

Metabolik sendromlar, düzensiz beslenme ve hareket eksikliği insanları şişmanlatıyor ve ideal kilosuna ulaşmak isteyenler birçok farklı yöntemi uyguluyor. Genellikle stres ve sırt ağrıları için tercih edilenınde etkili olup olmadığınıanlattı.Masaj yaptırmanın ülkemizde sevilen fakat bir o kadar da ihmal edilen bir gereklilik olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu:"Masaj için en önemli nokta, hangisini tercih edersek edelim uzman bir masaj terapistine gitmektir. Her masaj türü herkese önerilemeyeceği için özellikle süregelen bir hastalığınız varsa doktorunuzdan tavsiye almanız daha uygundur. Genel olarak masajların yapılış şekilleri farklılık arz etse de sağlık üzerine olumlu etkileri birbirine benzerlik gösterir. Düzenli masajın sırt ağrılarını azaltması bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ergonomik (İnsan çalışma özelliklerine göre tasarlanmış) olmayan ortamlarda fazla zaman geçirenlerin, biraz da olsa kendilerine zaman ayırarak masaj ile bu sıkıntıların daha da büyümeden önünü almak mümkündür. Doğru masaj ile sırt ve bel bölgesindeki ağrılar azaltılara duruş bozuklukları önlenebilir. Düzenli masaj yaptıranlarda migren dahil baş ağrılarının azalarak uyku kalitesinin arttığı gözlenmiştir. Kireçlenmelerde düzenli masaj ve fizyoterapinin şikayetlerini de azalttır. Süregelen hastalıklarla ilgi ağrıyı masaj ile kontrol altına almak mümkündür. Hatta bazı hastalıklarda masajın ilaçların dozunun azaltılmasına ve böylelikle yan etkilerin önlenmesinde faydası olduğu gözlenmiştir. Depresyon ve sinirsel gerginliklerin giderilmesinde de faydalıdır.”Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül masaj yapılan bölgedeki kan ve lenf dolaşımının arttırılarak ödem ve şişliklerin azaltılmasında faydalı olduğunu söyleyip "Masaj yaptıran kişi zayıflamak için daha aktif hareket edebilir fakat bunun sebebi zayıflatıyor olması değil, stresi ve kronik yorgunlukları azaltıp kan dolaşımını artırıyor olmasındandır. Şunu altına çizerek vurgulamam gerekir ki masajın zayıflatıcı etkisi bulunmamaktadır. Yürüyüş gibi daha çok kalori yaktıran egzersizlerin tercih çok daha yararlıdır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarımızın, hayatımızın bir parçası haline gelmesi gerekir" dedi.İdeal kiloya ulaşmak için sık ve düzenli öğünlerle beslenin önemine dikkat çeken Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, iş yoğunluğundan dolayı uzun saatler boyunca yemek yenilemediği zamanlarda tokluk hissinin hemen algılanmadığını belirterek “Ne kadar hızlı ve çok gıda tüketilirse tokluk hissi geç geleceği için ihtiyaçtan fazla yemek tüketilir. Ölçüsüz yemekler de bizlere fazla kilolar olarak geri döner. O yüzden öğün atlamadan, yavaş ve sık çiğneyerek beslenmeyi öneriyoruz. Lifli, protein ve mineral yönünden zengin gıdalar, tüketildikten sonra uzun süre tok tutar. Ceviz ve kinoa gibi lif yönünden de zengin gıdaları, salatalarımıza az miktarda eklemek, bir sonraki öğünde yeme miktarımızı azaltacaklardır" diye konuştu.Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül hareket kabiliyeti azalmış, dizlerde fazla kilodan dolayı sorunlar yaşayan, metabolik sistemi bozulmuş obez kişilerin ise cerrahi yöntemlere başvurabileceklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Obezite cerrahisi diğer seçeneklerden sonuç alınamadığında ya da sağlık durumunuzun acil olarak kilo vermenizi gerektirdiği ciddi durumlarda düşünülmesi gerekir. Obezite cerrahisi; kısıtlayıcı ve emilim azaltıcı ameliyatlar olarak iki gruba ayrılırlar. Kısıtlayıcı ameliyatların başında Tüp Mide Ameliyatı gelmektedir. Kısıtlayıcı ameliyatlarda mide hacmi küçültülerek gıda ve dolasıyla kalori alımı azaltılır. Emilim azaltıcı ameliyatlarda ise gıdanın ince bağırsaklardan geçen mesafesi kısaltılır, gıdalardan alınan kalori miktarı azaltılmaktadır. Emilim azaltıcı ameliyatlar ise mide baypasları ve SADI ( Duodenal Switch) ameliyatıdır. Her ameliyat herkese uygun olmadığı için seçeneklerin kişiselleştirilmesi gerekir. Obezite cerrahisi olanlarda diyabet kaynaklı sorunların yüzde 92’sinin azaldığı, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan sorunların ise yüzde 59 azaldığını gösteren bilimsel yayınlar mevcuttur. Bu yüzden obezite cerrahisi, şeker hastalığı ameliyatı olarak da anılmaktadır."