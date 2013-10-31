Maserati Ghibli Türkiye’de!

Maserati’nin en yenisi Ghibli, dizel versiyonuyla birlikte Türkiye’de!

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin yeni üretim stratejisinin önemli bir adımını oluşturan, üst orta sınıftaki dört kapılı sedanı Ghibli, Türkiye’de otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. Tofaş çatısı altındaki Fer Mas Oto tarafından pazara sunulan Maserati Ghibli’nin tanıtımı, Türkiye’nin ilk metalüks gayrimenkul projesi Quasar İstanbul sponsorluğunda gerçekleşti. Maserati Ghibli, henüz pazara sunulmadan 13 adetlik ön satış rakamına ulaşarak, lüks sportif sedan segmentindeki farkını şimdiden ortaya koydu.

Maserati Ghibli, markanın tarihinde bir ilk olan, 3.0 litre V6 turbo dizel ve 3.0 litre V6 benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle Türkiye pazarında yerini aldı. 3.0 litrelik V6 turbo versiyonu 155.485 Euro’dan başlayan fiyatla satışa sunulan olan Ghibli’nin, 3.0 litre V6 benzinli motor seçeneği ise 196.271 Euro’luk başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye’de Tofaş çatısı altındaki Fer Mas Oto tarafından temsil edilen İtalyan lüks otomobil markası Maserati’nin yeni modeli Ghibli, Quasar İstanbul’un sponsorlğunda gerçekleştirilen tanıtımla Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. FerMas Şirket Müdürü Ferhat Albayrak’ın ev sahipliğini üstlendiği, Quasar Kültür ve Sanat Çadırı’nda gerçekleşen tanıtıma Maserati Baş Tasarımcısı Giovanni Ribotta da katıldı. Spor otomobil kavramını lüks ve prestijle birleştiren Maserati’nin yeni modeli Ghibli, markanın, çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak adına yürüttüğü katlanarak büyüme stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor. Türkiye’de, markanın tarihinde bir ilk olan 3.0 litre V6 turbo dizel ve 3.0 litre V6 twin-turbo benzinli motor seçenekleriyle yerini alan Maserati Ghibli, lansmanı öncesinde 13 adetlik ön satış rakamına ulaşarak lüks sportif araç segmentinde fark yaratacağını şimdiden kanıtladı.

Maserati tarihinde bir ilk olan Ghibli’nin 3.0 litrelik V6 dizel motoru, 100 km’de ortalama 6 litrelik yakıt tüketimiyle 275 HP güç ve 600 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km hıza 6.3 saniyede çıkıyor ve 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor. 3.0 litre V6 twin-turbo benzinli motorla donatılan dört tekerden çekişli Ghibli ise 410 HP güç ve 500Nm’nin üzerindeki değerleriyle, 0’dan 100 km’ye 5.6 saniyede hızlanıp 285 km/s’lik maksimum hıza ulaşırken, 100 km’de 9.6 litrelik ekonomik yakıt tüketimiyle sınıfındaki farkını ortaya koyuyor.

Maserati Ghibli’nin, Türkiye’nin ilk metalüks gayrimenkul projesi olan Quasar İstanbul bünyesindeki, Quasar Kültür Sanat Çadırı’nda gerçekleşen tanıtımında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Ferhat Albayrak, “Dünya otomotiv endüstrisinde 100 yılı geride bırakan Maserati, 1,3 milyar dolarlık yatırımla üretim kapasitesini 2015 yılına kadar 50.000 araca çıkarmayı hedefliyor. Bu da önümüzdeki üç yılda yaklaşık 10 katlık bir büyüme demek. Üst orta sınıfta performansı ve fiyatıyla rekabete yeni bir boyut katacak Ghibli modeli, Maserati’nin bu iddialı büyüme hedefinde önemli rol oynayacak. Bu yıl aynı zamanda Maserati için sedan modellerde bir atılım yılı oldu. Marka ilk kez aynı yıl içinde iki farklı 4 kapılı modelini pazara sundu. Fer Mas olarak başarılı performansımızla bu stratejiye katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. Dünyada spor otomobil kavramını lüks ve prestijle birleştiren Maserati’nin yeni Ghibli modelinin, tasarım ve performansıyla Türkiye’de de fark yaratacağı inancındayız. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 13 adetlik ön satış bu inancımızı destekliyor. Maserati Ghibli’nin temsil ettiği lüks ve prestij kavramlarıyla doğrudan örtüşen, Türkiye’nin gayrimenkul anlamında örnek projelerinden biri olacak Quasar İstanbul’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Tanıtım toplantısına katılan Maserati Avrupa Bayi Geliştirme Müdürü Luigi Sepe ile Maserati Baş Tasarımcısı Giovanni Ribotta da, Ghibli modelinin teknik özellikleriyle tasarım yaklaşımı hakkında bilgiler verdi.