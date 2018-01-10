Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?

Mehmet Nuri Turan

k krizlerde sıklıkla gündeme gelen ilginç kelimeartık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Pekine demek?kısaca'nin bulunmadığı ülkelerde onun görevlerini üstlenen memur anlamına geliyor.Bu statü, 1961'de Viyana'da imzalanan ""nda belirlendi.1.Misyon şefinin görevi münhal olduğu, veya misyon şefi görevlerini yerine getiremediği takdirde, bir geçici(Charge d'Affaires) geçici olarak misyon şefi görevlerini yapacaktır. Geçici Maslahatgüzarın adı, ya misyon şefi tarafından, veya bunun mümkün olmaması halinde Gönderen Devletin Dışişleri Bakanlığı tarafından, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık kalınacak başka bir Bakanlığa bildirilir.2. Kabul eden Devlette Misyonun diplomatik kadrosunun hiç bir üyesi bulunmadığı takdirde, kabul eden Devletin rızası ile, idarî ve teknik kadronun bir üyesi, gönderen Devlet tarafından misyonun güncel idarî işlerini yürütmek üzere tayin edilebilir.Çoğunluklagörev yerinde bulunmadığı zamanlarda yetkili olan, ülkeler arası ilişkilerin zayıf olduğu durumlarda da misyon başkanı olarak atanabilir.Görev yeriolan maslahatgüzarlar, bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda ya da o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden ve tüm güvenlik imtiyazlarına sahip olan kişidir.Genellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin sert bir şekilde kötü yönde ilerlemesi sonucu büyükelçilerin geri çekilip bir alt seviyeye düşürülmesi anlamına gelir. Bu noktadagörevindeki temsilci, güven mektubunu görev yapacağı ülkeninna değil, genelliklena sunar. Kabul edildikten sonra diplomatik ilişkileraracılığıyla yapılır.