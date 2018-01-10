Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar kimdir?

Diplomati
k krizlerde sıklıkla gündeme gelen ilginç kelime maslahatgüzar
artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Peki maslahatgüzar
ne demek?
Maslahatgüzar
kısaca Büyükelçi
'nin bulunmadığı ülkelerde onun görevlerini üstlenen memur anlamına geliyor.
Bu statü, 1961'de Viyana'da imzalanan "Diplomatik İlişkiler Üzerine Viyana Konvansiyonu
"nda belirlendi.
DİPLOMATİK İLİŞKİLER ÜZERİNE VİYANA KONVANSİYONU MADDE 19
1.Misyon şefinin görevi münhal olduğu, veya misyon şefi görevlerini yerine getiremediği takdirde, bir geçici Maslahatgüzar (Charge d'Affaires) geçici olarak misyon şefi görevlerini yapacaktır. Geçici Maslahatgüzarın adı, ya misyon şefi tarafından, veya bunun mümkün olmaması halinde Gönderen Devletin Dışişleri Bakanlığı tarafından, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık kalınacak başka bir Bakanlığa bildirilir.
2. Kabul eden Devlette Misyonun diplomatik kadrosunun hiç bir üyesi bulunmadığı takdirde, kabul eden Devletin rızası ile, idarî ve teknik kadronun bir üyesi, gönderen Devlet tarafından misyonun güncel idarî işlerini yürütmek üzere tayin edilebilir.
Çoğunlukla büyükelçi
görev yerinde bulunmadığı zamanlarda yetkili olan maslahatgüzarlar
, ülkeler arası ilişkilerin zayıf olduğu durumlarda da misyon başkanı olarak atanabilir.
MASLAHATGÜZAR GÖREV YERİ
Görev yeri Başkonsolosluk
olan maslahatgüzarlar, bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda ya da o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden ve tüm güvenlik imtiyazlarına sahip olan kişidir.
İLİŞKİLERİN MASLAHATGÜZAR SEVİYESİNE DÜŞÜRÜLMESİ
Genellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin sert bir şekilde kötü yönde ilerlemesi sonucu büyükelçilerin geri çekilip bir alt seviyeye düşürülmesi anlamına gelir. Bu noktada maslahatgüzar
görevindeki temsilci, güven mektubunu görev yapacağı ülkenin devlet başkanı
na değil, genellikle dışişleri bakanı
na sunar. Kabul edildikten sonra diplomatik ilişkiler maslahatgüzar
aracılığıyla yapılır.
Mehmet Nuri Turan