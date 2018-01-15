‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler

Nazlı Erdol

'te bulunan'ta doğan 9 aslan yavrusunun yaşamına “masraflı” oldukları gerekçesiyle son verildi.Habertürk’te yer alan habere göre İsveç’in güneybatısındakikentinde bulunan hayvanat bahçesinde görev yapan Bo isimli görevli, kurumun yavruları kontrol edememeleri ve masraflarının fazla olması sebebiyle öldürdüğünü açıkladı.2012'den beri 13 yavrunun doğduğunu açıklayan Bo, bu hayvanların kurumun reklam kampanyası için kullanıldığını söyledi.Hayvanlardan ikisinin doğal sebepler yüzünden öldüğünü, dokuzunun ise öldürüldüğünü ifade eden Bo, “Yavrulardan yalnızca ikisinin hayatta kalmasına izin verildi” dedi.Haberin duyulması üzerine ülkedekiayaklandı.