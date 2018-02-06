Mastercard ve Visa'dan kripto para işlemlerine ek ücret



MASTERCARD VE VISA'NIN YENİ UYGULAMASI NELER GETİRECEK?

Can Hakman

veödeme sistemleri, kredi veya banka kartları aracılığıyla gerçekleştirilen sanal para birimleri işlemlerinden yüzde 4.0 işlem ücreti tahsil ediyordu. Getirilen yeni düzenleme ile, müşterilerin kredi veya banka kartları aracılığıyla yapılan kripto para alışveriş işlemlerinde yüzde 4’lük şilem ücretinin yanında kart sağlayıcılarına da ayrıca yüzde 5 ödeme yapılması gerekecek.Gerçekleştirilen kripto para alışveriş işlemleri bankalar tarafından “nakit avans” adı altında işleniyor. Ancak, nakit avans alımları tüketicilerin kredi kartı işlemlerinde uygulanan komisyon ödemelerinden daha farklı gerçekleştiği için ödenen işlem ücreti artıyor.ve’nın yeni uygulaması kapsamında ise yatırımcıların her gün sürekli olarak değişen kripto para işlemlerini kredi kartlarıyla yaptıkları takdirde, işlem ücretlerin yanında sigorta ücretiyle birlikte toplam yüzde 10 komisyon ödemeleri gerekecek.