Matej Mitrovic’e Sivasspor talip

Erdinç Şahin

'in kadroda düşünmediğitalip çıktı. Stoper ihtiyacı olaniçinteklif yapacak.Yiğidolar’ın hocası Samet Aybaba’nın, kulüp başkanı Mecnun Odyakmaz’a, “Çok iyi pozisyon alıyor. Akıllı ve sakin bir futbolcu. Bize büyük katkı sağlar” raporunu sunduğu ve bu gelişme sonrasında Odyakmaz’ın da bu futbolcu için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.Mitrovic, geçen sezonun ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.