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Matej Mitrovic’e Sivasspor talip

Sivasspor, yüksek maliyeti ile sık sık gündeme gelen ve fazla forma şansı bulamayan Matej Mitrovic’e talip oldu.

Matej Mitrovic’e Sivasspor talip
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Hırvat Stoper Matej Mitrovic'e Süper Lig'den talip çıktı. Stoper ihtiyacı olan Sivasspor, Mitrovic için Beşiktaş'a teklif yapacak.

Yiğidolar’ın hocası Samet Aybaba’nın, kulüp başkanı Mecnun Odyakmaz’a, “Çok iyi pozisyon alıyor. Akıllı ve sakin bir futbolcu. Bize büyük katkı sağlar” raporunu sunduğu ve bu gelişme sonrasında Odyakmaz’ın da bu futbolcu için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Mitrovic, geçen sezonun ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.


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