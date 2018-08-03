‘Matematiğin Nobeli’ni aldı

Matematik dünyasının Nobeli olarak anılan Leelavati Ödülü, Bilgi Matematik Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Nesin’e verildi. Ödül, Prof. Dr. Ali Nesin’e, Türkiye’de matematik alanında farkındalığın artmasına olan katkıları ile Şirince’de kurduğu, 7’den 70’e herkesin matematik eğitimi alıp, bu alanda araştırma ve çalışmalar yapabileceği ‘Nesin Matematik Köyü’ dolayısıyla verildi. Nesin, ödülünü 9 Ağustos günü Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak törenle alacak.