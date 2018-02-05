Mateo Kovacic ile ilgili dev iddia!

MOU İSTİYOR

Erdinç Şahin

Önümüzdeki yaz transfer dönemindeki önceliğini merkez orta saha mevkiine veren'ındüzenli olarak oynayamayanile ilgilendiği ortaya çıktı.'da yayım yapangazetesinin paylaştığı habere göre'ın teknik patronuorta sahayı kadrosunda görmek istiyor.Bununla birlikte bu sezon La Liga'da yalnızca 7 maçta forma giyebilen'in peşinde başka kulüplerin de olduğu öğrenildi.United'ın Kovacic'i kadrosuna katabilmek için yarışacağı kulüpler arasında'in olduğu iddia edildi.