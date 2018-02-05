Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Mateo Kovacic ile ilgili dev iddia!

Önümüzdeki yaz kadrosunu bir merkez orta sahayla güçlendirmek isteyen Manchester United'ın Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Mateo Kovacic ile ilgilendiği ortaya çıktı.
 

Mateo Kovacic ile ilgili dev iddia!
Önümüzdeki yaz transfer dönemindeki önceliğini merkez orta saha mevkiine veren Manchester United'ın Real Madrid'de düzenli olarak oynayamayan Mateo Kovacic ile ilgilendiği ortaya çıktı.
 

MOU İSTİYOR


İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin paylaştığı habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın teknik patronu Jose Mourinho, Hırvat orta sahayı kadrosunda görmek istiyor.

Bununla birlikte bu sezon La Liga'da yalnızca 7 maçta forma giyebilen Kovacic'in peşinde başka kulüplerin de olduğu öğrenildi.

United'ın Kovacic'i kadrosuna katabilmek için yarışacağı kulüpler arasında Tottenham Hotspur, Juventus ve Inter'in olduğu iddia edildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Diogo Dalot, Bayern Münih'in radarına girdi

Diogo Dalot, Bayern Münih'in radarına girdi
Adem Büyük kartları temizledi!

Adem Büyük kartları temizledi!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 4. kez sakatlandı!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 4. kez sakatlandı!
Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!

Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!
Mahmut Uslu taraftardan özür diledi

Mahmut Uslu taraftardan özür diledi
Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu

Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı
Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi

Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi
Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Asistlerin efendisi Mesut Özil!
Super Bowl 2018'in şampiyonu Philadelphia Eagles

Super Bowl 2018'in şampiyonu Philadelphia Eagles
Fenerbahçe’de bireysel facia!

Fenerbahçe’de bireysel facia!