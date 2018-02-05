Mateo Kovacic ile ilgili dev iddia!

Önümüzdeki yaz transfer dönemindeki önceliğini merkez orta saha mevkiine veren Manchester United
'ın Real Madrid'de
düzenli olarak oynayamayan Mateo Kovacic
ile ilgilendiği ortaya çıktı.
MOU İSTİYOR
İspanya
'da yayım yapan AS
gazetesinin paylaştığı habere göre Kırmızı Şeytanlar
'ın teknik patronu Jose Mourinho, Hırvat
orta sahayı kadrosunda görmek istiyor.
Bununla birlikte bu sezon La Liga'da yalnızca 7 maçta forma giyebilen Kovacic
'in peşinde başka kulüplerin de olduğu öğrenildi.
United'ın Kovacic'i kadrosuna katabilmek için yarışacağı kulüpler arasında Tottenham Hotspur, Juventus ve Inter
'in olduğu iddia edildi.
Erdinç Şahin