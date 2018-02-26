Mauricio Isla ikinci kez baba oldu

Isla'nın sevgilisinden Sultanahmet paylaşımı

Mauricio Isla ve Gala Caldirola aşka geldi

Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin sezon başında Cagliari’den transfer ettiği Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla’nın kız çocuğu dünyaya geldi.Şilili futbolcumuz Mauricio Isla ve hayat arkadaşı Galadriel Caldirola’nın, İstanbul Liv Hospital’da bugün bir kız çocukları dünyaya geldi.Bugün saat 10.30’da, 2 kilo 445 gram ağırlığında ve 45 cm olarak dünyaya gelen bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adı verildi. Oyuncumuz Isla’nın bir çocuğu daha bulunuyordu.Biz de Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor; Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz.