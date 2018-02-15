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Mauro Icardi için inanılmaz transfer bütçesi!

Premier Lig devi Manchester United, Inter'le sözleşme yenilemeye yanaşmayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için ödemesi gereken ücret ise dudak uçuklatacak cinsten.

15 Şubat 2018, Perşembe 15:15
Mauro Icardi için inanılmaz transfer bütçesi!
Inter'in Arjantinli santrforu Mauro Icardi, bu sezon Serie A'nın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

Bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 18 gol kaydeden yıldız golcü, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Milano deviyle kontrat yenilemeye yaklaşmıyor.
 

190 MİLYON DOLAR


Bu durumdan faydalanmak isteyen Manchester United yönetimi ise Arjantinli golcüyü gelecek yaz takıma katmak için girişimlere başladı.

Ada basınından The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın Icardi'yi alabilmesi için tam 135 milyon sterlini (190 milyon dolar) gözden çıkarması gerekiyor.


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