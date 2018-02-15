Mauro Icardi için inanılmaz transfer bütçesi!

190 MİLYON DOLAR

Erdinç Şahin

Inter'in Arjantinli santrforu, bu sezon'nın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.Bu sezon takımıyla çıktığıkaydeden yıldız golcü, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Milano deviyle kontrat yenilemeye yaklaşmıyor.Bu durumdan faydalanmak isteyenyönetimi ise Arjantinli golcüyü gelecek yaz takıma katmak için girişimlere başladı.Ada basınından'da yer alan habere göre'ın Icardi'yi alabilmesi için tamgözden çıkarması gerekiyor.