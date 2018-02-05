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Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor!

Inter'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model eşi Wanda Nara'dan boşanacağı konuşuluyor. Wanda Nara, daha önce Icardi'nin Inter'den takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. İkili Wanda Nara ve Maxi Lopez'in evli olduğu dönemde ilişki yaşamaya başlamış ve bu skandalın ardından Maxi Lopez eşinden ayrılmıştı.  

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor!
Wanda Nara, daha önce Icardi'nin Inter'den takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. İkili Wanda Nara ve Maxi Lopez'in evli olduğu dönemde ilişki yaşamaya başlamış ve bu skandalın ardından Maxi Lopez eşinden ayrılmıştı.
 

İDDİALARI GÜÇLENDİREN PAYLAŞIM


Golcü oyuncunun son olarak Nara'yı Instagram'dan takip etmeyi bırakması ayrılık dedikodularını iyice güçlendirdi. Özellikle Nara'nın Instagram'dan paylaştığı bir gönderinin altına "Aşk, mesafeyle ölçülür" mesajı yazması ikili arasındaki köprülerin iyice atıldığı yorumlarına neden oldu.
 

MAXİ LOPEZ HALA KIZGIN


Icardi'yle 2014 yılında dünya evine giren Nara, daha önce de Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliydi.

Maxi Lopez'le olan evliliğinden üç çocuğu olan Nara'nın Icardi'yle tanışması ise çok ilginç bir biçimde olmuştu. Icardi, daha sonra yazdığı otobiyografisinde Nara'yla ilişkisi başladıktan sonra Maxi Lopez'le aralarının bozulduğunu ve Lopez'in bir defasında kendisinin elini sıkmadığını yazmıştı.


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