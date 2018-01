Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?

İNTERNET ADRESİ VE YASAL SATIŞI YOK

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden, ailelerin korkulu rüyası oldu. Peki nedir bu Mavi Balina oyunu, Mavi Balina oyunu nasıl öldürüyor?Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.Kullanılan şantaj sistemi,(Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlendiği ve anlatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.Oyun hakkında en detaylı soruşturma Rusya polisi tarafından yürütülüyor. Rus Novaya gazetesine göre oyun aslında uzun bir süredir oynanıyor ve bilançosu çok ağır. Gazeteye göre sadece Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında yaşamına son veren 130 genç, bu oyunun etkisinde kaldı. Yine gazetenin haberine göre oyunu yönetenler, ergenlik çağındaki gençlerin üsluplarını, alışkanlıklarını ve psikolojilerini iyi biliyorlar. Kızları fiziki, erkekleri karakteristik özellikleriyle yetersiz olduklarına ikna ederek, onları 'kayıp bir nesil' olduklarına inandırıyor.Mavi Balina oyunu mart ayında Rusya'da bir genç kızın intiharına neden olmuş, bu olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle dava açılmıştı.“Oyun yöneticisi” olarak emirler veren kişilerin kim ya da kimler oldukları soruşturulurken oyunun Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Avrupa’da da yayılmaya başlaması endişeleri artırmıştı. Rusya’da 21 yaşındaki Philipp Budeikin 8 ölüm grubu oluşturmak suçlamasıyla tutuklandı. Budeikin, Mavi Balina’nın da kurucusu olmakla suçlanıyor.Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı.Dünya çapında yüzlerce gencin ölümüne sebep olduğu düşünülen oyuna karşı, ünlü aktivist bilgisayar korsanları Anonymous da tepki göstermiş, oyunun oynanmaması için kampanya başlatmıştı. Tüm bunlara rağmen hâlâ can almaya devam eden oyun, sadece bu ay içerisinde 2 Türk gencinin canına mal oldu.Oyun yüzünden intihar ettiği düşünülen son kurban Evrim Mertin'in ailesi, oğullarının son dönemde değiştiğini, kol ve bacaklarında jiletle oluşturulmuş kesiklere tanık olduklarını belirtti. İstenilen görevlerin kamera ile ispatını zorunlu kılan psikopat oyuna dava açan aile, oğullarının bu sebeple intihar ettiğinin kanıtlanmasını istiyor.Mavi Balina yine bir ölüme neden oldu. Son acı haber Ordu'dan geldi. Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Cansız bedenini annesi iş dönüşü eve geldiğinde buldu.Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, son günlerde yaşanan skandallarla gündeme gelen okul servisleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, bu konuda 3 bakanlığın çalıştığını ifade etti. Bakan Arslan, "Servis sağlayıcıları oyunu engelleyebilir. Tek bir öğrencimizin mağduriyeti bile kabul edilemez" dedi.