22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 senelik sözleşme imzalanacak. Palace'ta en yüksek maaşı alan isim haftada 120 bin pound'la Christian Benteke'ydi. Max Meyer'in kadroya katılmasıyla bu alanda da liderlik Alman oyuncuya geçecek.

Palace, sözleşmesi Schalke'yle biten oyuncu için Alman ekibine 550 bin euroluk yetiştirme bedeli ödeyecek. Premier Lig'in en çok kazananı ise haftada 390 bin pound'luk maaşıyla Manchester United'lı Alexis Sanchez. Son günlerin tartışmalı ismi Mesut Özil ise Arsenal'den haftada 300 bin pound kazanıyor.