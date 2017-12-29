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Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

İtalya'da Udinese'de forma giyen Maxi Lopez'in kız arkadaşı, evinde verdiği bir partide müziğin sesini fazla açınca komşuları tarafından polise şikayet edildi

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
İtalya’da Udinese forması giyen Maxi Lopez’in kız arkadaşının başı komşularıyla belaya girdi. Milano’daki evinde arkadaşlarıyla parti veren model Daniela Christiansson, müziğin sesini fazla açınca polise şikayet edildi.

Instagram hesabından bir arkadaşıyla dans ettiği videoyu paylaşan Christiansson, eve gelen polisler karşısında neye uğradığını şaşırdı.



Paylaştığı videonun altında konu hakkında bir açıklama yapan Christiansson,“Öğleden sonra Milano’ya kar yağdığında Bebo’nun doğum günü yemeği için küçük bir dans yaptık. Komşuların çağırdığı polisler kapıda sarışın ve esmer birini görünce olay sona erdi” ifadelerini kullandı.



 
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