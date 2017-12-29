Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Erdinç Şahin

İtalya’da Udinese forması giyen’in kız arkadaşının başı komşularıyla belaya girdi. Milano’daki evinde arkadaşlarıyla parti veren model Daniela Christiansson, müziğin sesini fazla açınca polise şikayet edildi.Instagram hesabından bir arkadaşıyla dans ettiği videoyu paylaşan, eve gelen polisler karşısında neye uğradığını şaşırdı.Paylaştığı videonun altında konu hakkında bir açıklama yapan Christiansson,ifadelerini kullandı.