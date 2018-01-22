'Maymunun insana dönüştüğünü kim görmüş?'

'ATALARIMIZ GÖRMEMİŞ, MASALLARDA DA YOK'

'BİLİM ADAMI OLARAK SÖYLÜYORUM, TÜM DÜNYA KARŞI'

ÇEYREK ASIRLIK POLİS

'MÜFREDATI DEĞİŞTİREBİLİR'

BİLİM İNSANLARINDAN BAKANA MEKTUP

Nazlı Erdol

Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi tarafından eylülde yüksek eğitimden sorumlu devlet bakanı atanmış olan'in evrim teorisinin bilimsel açıdan yanlış ve 'mit'ten ibaret olduğunu öne sürerken bilim derslerinden evrim teorisinin kaldırılmasını savundu.Singh, bu görüşünü şöyle gerekçelendirdi: ''Atalarımız bir maymunun bir insana dönüştüğünü gördüklerinden hiçbir yerde söz etmiyor. Okuduğumuz hiçbir kitapta ya da ninelerimizin, dedelerimizin bize anlattığı masallarda da böyle bir şey geçmiyor.''Bir TV programında konuşan Singh, '''in evrim teorisine tüm dünyada karşı çıkılıyor. Darwinizm bir mittir'' iddiasında bulunarak ekledi: ''Ben bir temeli olmadan açıklama yapmam. Ben bir bilim insanıyım.'nde kimya doktoromu tamamlamadım.'' Diğer yandan insanlığın tüm sorularına Hinduizmin kutal metinleri Vedalarda yanıt bulunabileceğini savundu.1980'lerde polis teşkilatına giren ve 2012-2014 arası Mumbai Emniyet Müdürü olan Singh'in açıklamaları, Hindu milliyetçilerinin desteğini alırken dünya çapında yazılım ve teknoloji sektörüyle meşhur ülkede bilim aleminin tepkisini çekti.The Wire sitesi ''Singh'in açıklamaları tehlikeli, çünkü okullarda müfredatı ve okutulan kitapların içeriğini değiştirme yetkisine sahip'' uyarısında bulunurken Hindistan Bilim Enstitüsü'nde ekoloji ve evrim bilimleri profesörü Raghavendra Gadagkar ''Bilim alemi, bilim insanları üzarinden siyasi kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Bu tehlikeye karşı gardımızı almamız lazım'' dedi.Yüzlerce bilim insanı yüksek eğitimden sorumlu devlet bakanına gönderilmek üzere bir açık mektuba imza koydu. Singh'in Hindistan'da eleştirel eğitim, bilimsel düşünce ve araştırma çabalarına zarar verdiği uyarısı yapan mektupta şöyle denildi: ''Bilim dünyasının evrim ilkesini reddettiğini söylemek olgusal olarak yanlıştır. Tam tersine her yeni keşif, Darwin'in kuramını destekleyen yeni kanıtlar sunmaktadır. İnsan ile maymun ve büyük maymunların ortak bir atası olduğu olgusuna inkar edilemeyecek nitelikte ziyadesiyle bilimsel kanıt vardır.''