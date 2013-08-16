Mazda 3’lerde büyük takas indirimi kampanyası

Mazda Türkiye Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak “Eski Aracınızı Getirin, Yeni Mazdanızı Götürün” kampanyasını başlattı. Mazda3’ lerde geçerli olan takas kampanyası kapsamında 4500TL’den 5.500TL’ye varan özel bir takas desteği sağlanıyor.

Buna göre Mazda3 Hatchback modeller 5.500 TL, Sedan modeller ise 4.500 TL indirimlerle satışa sunulacak. Finans Mazda, Mazda3 modelinde daha kolay ulaşmanız için %0.79 faiz oranı ve 60 aya varan vade şeçenekleriyle kredi desteği sağlıyor.

Sportif sürüş ve dinamik tasarım…

Sportif sürüş karakteri ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Mazda3, sınıfının en yüksek çevre güvenlik özellikleriyle göz dolduruyor. Sportif yapısına uygun olarak Mazda3’te sürücü kabini otomobille bütünleşme hissi veriyor. Modelin kabininde ergonomiye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bütün kontrollere, sürücünün gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. HMI olarak adlandırılan (İnsan–Otomobil Bütünleşmesi) tasarım anlayışı sayesinde, sürücü direksiyonun arkasına geçtiğinde segmentinin en cömert görüş alanından yararlanıyor.

Sınıfının en aerodinamik tasarımına sahip…

Mazda3, sınıfının en düşük sürtünme katsayısına (sedan modelde 0.28Cd - hatchback modelde 0.30Cd) sahip. Gelişmiş aerodinamik gövdesi sayesinde sportif bir görünümün yanı sıra yüksek yakıt tasarrufu da sunuyor. Uygulanan aerodinamik iyileştirmeler, yüksek hızlarda sürüş dengesine ve rüzgar sesinin azaltılmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Mazda3’ün çok daha verimli bir yakıt performansına sahip olmasına yardımcı oluyor.





Güçlendirilen klima konforu arttırdı…

C segmentinin en sessiz ve en verimli sistemlerinden birini içeren klima Mazda3 ile gerçekleştirilen yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Klima ve ısıtma sisteminin randımanını artırmak için klima radyatörünün boyutu yüzde 20 oranında artırıldı.

Sesiz ve titreşimsiz yolculuklar…

Mazda3’te kullanılan motorların daha sessiz çalışması için önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Konforlu yolculuklar hedeflenerek alınan önlemler sayesinde de yürüyen aksamda yapılan değişiklikler ve güçlendirmeler yardımıyla kabine ulaşan yol sesi minimuma indirildi.

Özellikleri arttı ağırlığı azaldı…

Mazda’nın hafiflik stratejisi sonucunda, yeni modeldeki birçok parçanın ağırlığı azaltıldı. Dünyada 11 ülkede 800 bin km’den fazla yol testi yapılarak geliştirilen Mazda3, 15 kg azaltılmış ağırlığı sayesinde daha az yakıt tüketerek daha az karbondioksit salınımı oluşmasını sağlayarak markanın çevreye dostu imajını daha da güçlendiriyor.

Geniş donanım özellikleri

Mazda3’te donanım paketlerine bağlı olarak Çoklu Bilgi Ekranı (MID), Adaptif Arka Sinyal Sistemi (ESS) Arka Araç İzleme (RVM), Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS), Park Sensörü, Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC), Elektronik Fren Basıncı Dağıtımına (EBD), Acil Fren Desteğine (EBA) sahip dört tekerlekten Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (4W-ABS), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), ön, yan ve perde hava yastıkları; aktif ön baş dayanakları, elektrikli yan aynalar ve MP3 okuma özelliğine sahip CD çalar gibi en son teknolojinin kullanıldığı özellikler yer alıyor.

Mazda3, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın[1] (Euro NCAP) birleşik güvenlik performansı testinden en yüksek değerlendirme olan beş yıldız notunu aldı.

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