Mazhar Alanson: Sertab’ın birinciliği politik



'AVRUPALI SIRTIMIZI SIVAZLADI O SENE'

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1985 Eurovision Şarkı Yarışması’ndaadlı şarkılarıyla Türkiye’yi temsil eden grup, “Bir daha teklif gelse, Eurovision’a katılır mısınız” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.Şarkılarının yarışmada 15’inci olmasını politik olaylara bağlayan, 15’inci olacak şarkı değildi. Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı sırtımızı sıvazladı, aferin dediği bir seneye rast geldibirinciliği” diye konuştu.