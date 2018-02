McAfee'den Bitcoin için inanılmaz iddia!

"GİRDİĞİM İDDİA HALA MASADA"

"AKLINIZI KULLANIN"

Nazlı Erdol

İlk ticariyazılımının kurucusu, sanal paraların güçlü bir savunucusu olarak biliniyor. Gerekgerekse diğer altkoinlere yüklü yatırım yapan başarılı iş adamı,ile ilgili girdiği "Bir Bitcoin 2020 yılının sonlarında 1 milyon dolar olmazsa bir televizyon kanalında kendi cinsel organımı kesip yiyeceğim" iddiası ile tekrar gündemde.McAfee ilk olarak Temmuz 2017'dehesabında kendisine yöneltilen "Birüç yıl içerisinde 500 bin dolar olacak mı?" sorusuna verdiği "Eğer olmazsa televizyona çıkıp cinsel organımı kesip yiyeceğim" şeklinde yanıt vererek ses getirmişti. Bu tweeti attığında bir Bitcoin 2 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyordu.aynı yılın 29 Kasım'ında attığı yeni tweetinde ise "'in 2020 yılında 500 bin dolar olacağını söylediğimde, 2017 yılının sonunda 5 bin dolar olacağını gösteren bir model kullanmıştım. Ancak Bitcoin bu modelin ortaya koyduğundan daha hızlı bir değişim gösteriyor. Bu nedenle artık 2020 yılında bir Bitcoin'in 1 milyon olacağını düşünüyorum. Daha önce girmiş olduğum iddia hala masada eğer yanılırsam cinsel organımı yiyeceğim." demişti. McAfee bu tweeti attığında ise bir Bitcoin 9 bin 700 dolar seviyesinde idi. 17 Aralıkta 19 bin 800 dolara kadar çıkan Bitcoin yılı 13 bin 800 dolardan kapatmıştı.2018 yılında sert düşüş yaşayancuma günü 7 bin 900 dolara kadar gerilerken birçok insan'nin bu iddiasına bağlı kalıp kalmayacağını da merak eder duruma geldi.McAfee, Bitcoin'de adeta panik havasının yaşandığı cuma günü attığı yeni tweetinde daha önce girdiği iddiayı hatırlatarak şunları söyledi: "Birçok insan geçen iki gün içerisinde daha önce girmiş olduğum iddiaya sadık kalıp kalmayacağımı soruyor. (Yani 2020 yılı sonunda bir Bitcoin 1 milyon dolar olmazsa cinsel organımı yeyip yemeyeceğimi) KESİNLİKLE DEVAM EDİYOR!!! Ama zaten bu iddiamı gerçekleştirmek zorunda kalmayacağım. Aklınızı kullanın! Kripto camiasının iyi bildiği rakamları kullanın."Bu yorumu üzerine kendisine Bitcoin'in son bir aydır neden düştüğü şeklinde yöneltilen soruya iseşu şekilde cevap verdi: "Tanrım! Her yükselişin tabii ki düşüşü olacak. Belki de yüzlerce kez olacak. Artık biraz cesur olun."üzerinden 750 bin kişinin takip ettiği, kısa vade için bir tahmin yapmanın şu an erken olduğunu ancak Mart ayına kadar Bitcoin'in 15 bin dolar seviyelerini görebileceğini de belirtti.