McLaren 2017’de rekor kırdı!

İngiliz supercar üreticisi McLaren
, 2017
yılında 3340
otomobil ile kendi satış rekorunu kırdı. 2016
yılında ise 2794 otomobil satan üretici yedi yıldır üst üste satış rekorları kırıyor. En çok satılan modeller arasında 570S Coupe
, 570S Spider
, 570GT
ve 540C
var. Sadece bu dört model yıllık üretimin %70’ini oluşturuyor.
Şirketin yıllık satışlarının büyük bir kısmını %37
ile Kuzey Amerika pazarı oluşturuyor. Marka 2017’de sattığı 3340
otomobilin 1234’ünü burada sattı. 2018
yılı için dünya genelindeki satışlarının %50’sini ABD’nin oluşturacağı öngörülüyor.
McLaren
CEO’su Mike Flewitt
yaptığı açıklamada 2022
’ye kadar yapılacak 1 milyar dolar
lık yatırım ile birlikte 15 yeni modeli piyasaya çıkaracaklarını açıkladı. Şu ana kadar çıkarılacak olan 15 yeni modelin sadece 3 tanesi ortada. Bunlar; 570S Spider
, 720S
ve Ultimate serisindeki 789 beygir
gücündeki McLaren Senna
. 2018 yılında üretimine başlanacak olan sınırlı sayıdaki Senna üretimi sadece 500 ile sınırlı olacak. Bunlardan sadece birkaçı 2019’dan önce müşterilere teslim edilebilecek.
Ürün portföyünü genişleten McLaren satışlarda yakaladığı bu ivmeyi yükseltmeyi düşünüyor.
2018
yılında İngiltere’de ikinci bir üretim tesisi kuracak olan şirket için mevcut üretim tesisi 20 otomobil kapasitesi ile yetersiz geliyor. Ayrıca Ferrari Challenge
ve Lamborghini Super Trofeo
’ya rakip olarak gelecek yeni bir seri de doğrulandı.
Adem Özdoğan