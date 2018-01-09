McLaren 2017’de rekor kırdı!

Adem Özdoğan

İngiliz supercar üreticisiyılındaotomobil ile kendi satış rekorunu kırdı.yılında ise 2794 otomobil satan üretici yedi yıldır üst üste satış rekorları kırıyor. En çok satılan modeller arasındavevar. Sadece bu dört model yıllık üretimin %70’ini oluşturuyor.Şirketin yıllık satışlarının büyük bir kısmınıile Kuzey Amerika pazarı oluşturuyor. Marka 2017’de sattığıotomobilin 1234’ünü burada sattı.yılı için dünya genelindeki satışlarının %50’sini ABD’nin oluşturacağı öngörülüyor.CEO’suyaptığı açıklamada’ye kadar yapılacaklık yatırım ile birlikte 15 yeni modeli piyasaya çıkaracaklarını açıkladı. Şu ana kadar çıkarılacak olan 15 yeni modelin sadece 3 tanesi ortada. Bunlar;ve Ultimate serisindekigücündeki. 2018 yılında üretimine başlanacak olan sınırlı sayıdaki Senna üretimi sadece 500 ile sınırlı olacak. Bunlardan sadece birkaçı 2019’dan önce müşterilere teslim edilebilecek.yılında İngiltere’de ikinci bir üretim tesisi kuracak olan şirket için mevcut üretim tesisi 20 otomobil kapasitesi ile yetersiz geliyor. Ayrıcave’ya rakip olarak gelecek yeni bir seri de doğrulandı.