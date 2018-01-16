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MEB’den elektronik kütüphane (Elektronik kütüphane nedir?)

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlar, elektronik kitap haline getirilip dijital ortamdaki elektronik kütüphaneye aktarıldı

MEB’den elektronik kütüphane (Elektronik kütüphane nedir?)
MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre genel müdürlükçe hazırlanan "özel eğitim" ve "rehberlik" ile ilgili basılı yayınlar dijital ortama aktarıldı.

Çeşitli tarihlerde özel eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerin kullanımına sunulan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, kaynak, kılavuz, seçki, katalog ve benzeri basılı materyaller elektronik kitap haline  getirildi.

Dijital ortama aktarılan yayınlar, MEB’in internet sitesinde "Elektronik Kütüphane" adı altında yayımlandı.

ELEKTRONİK KÜTÜPHANEYE NEREDEN ERİŞİLİR?

Çalışmanın devamında daha sonra organizasyonlarda kullanılan afiş, broşür ve video gibi görsel malzemelere de "Elektronik Kütüphane"den erişilebilecek.

"Elektronik Kütüphane"ye http://orgm.meb.gov.tr/dosyalar/mas.html internet adresinden ulaşılabilecek.

 


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