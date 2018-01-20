MEB'den okul servislerine 15 dakika kuralı

BİR MUHTAÇ ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Senim Tanay

Resmi Gazete'nin 25 Ekim 2017 tarihli sayısında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile İçişleri, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına çeşitli yetkiler verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilgili yönetmeliğin 8'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına dayanılarak Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenerek illere gönderildi.Buna göre okul servis araçları okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Öğrenciler evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacak, ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine bırakılacak.Okul servis araçlarının öğrencileri, okul açılış saatinden 15 dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 dakika sonra okuldan almış olmaları gerekecek.Öğrenci taşımacılığı yapan her araç Taşımacıyı Tespit Komisyonu'nca belirlenen ve yazılı olarak bildirilen bir muhtaç öğrenciyi ücretsiz olarak taşımakla yükümlü olacak.