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MEB'den özel okullara kar payı sınırlaması... O fiyatlar artık veliye yansıtılamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel okulların özellikle kitap, kırtasiye ve kıyafetler için velilerden yüksek kar payıyla ücretler talep etmesinin önüne geçmek amacıyla yeni mevzuat hazırlanıyor. Yönetmelik değişikliğiyle özel okullar, dışarıdan satın aldığı mal ve hizmetlerin maliyetinin yüzde 10’undan fazlasını veliye yansıtamayacak

20 Ocak 2018, Cumartesi 12:02
MEB'den özel okullara kar payı sınırlaması... O fiyatlar artık veliye yansıtılamayacak
Daha önce yapılan düzenlemeler ile özel okullara öğrenim ücretlerine ilave olarak takviye kursu, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı velilerden alacakları ücretleri de önceden ilan etme zorunluluğu getirilmişti. Bakanlık ayrıca özel okul ücretlerine Yİ-ÜFE+TÜFE/2 oranına en fazla yüzde 5 daha ilave edilerek artış yapılabileceğini de belirlemişti.

KİTAP, KIRTASİYE VE KIYAFETTE YÜKSEK FİYATLARA SON

Bakanlık yetkilileri, ilan edilen özel okul ücretinin yanında ödenmesi gereken kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinin yüksekliğine ilişkin velilerden çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

Yeni çalışma kapsamında özellikle kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde velilerden yüksek rakamlar talep eden özel okulların önüne geçmek amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYINLANACAK

Hazırlığı süren yönetmelik değişikliğiyle özel okullar, her öğrenci için dışardan satın aldığı mal ve hizmetlerin fatura bedeli ile nakliye gideri toplamının yüzde 10’undan fazlasını veliye maliyet olarak yansıtamayacak. Böylece özel okullar, öğrenci velilerine kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ihtiyaçların ücretlerini, okula maliyetinin en çok yüzde 10 fazlası ile fatura edebilecek.

Yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

 


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